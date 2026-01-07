Vorteilswelt
"More lenient means"

How Benko is fighting the extension of his pre-trial detention

07.01.2026 15:28
René Benko with defense lawyer Norbert Wess at one of the two trials concluded in the first ...
René Benko with defense lawyer Norbert Wess at one of the two trials concluded in the first instance. It is now up to the Higher Regional Court to continue the pre-trial detention.

After eleven failed attempts to be released, the billionaire bankrupt turned to the Higher Regional Court with a 37-page complaint: Krone+ knows how Benko and his lawyer want to argue.

The Benko case remains exciting. For the first time, the fallen real estate juggler has lodged an appeal with the Higher Regional Court against the renewed continuation of his pre-trial detention. This court will probably decide in the next two weeks whether the bankrupt's imprisonment is still proportionate or can be replaced by more lenient measures.

