Exil-Venezolaner feiern Maduros Gefangennahme

„Jahre der Folter sind vorbei“

Die meisten venezolanischen Migranten hat das Nachbarland Kolumbien aufgenommen – es sind fast drei Millionen. In der Hauptstadt Bogotá zeigen sich die Menschen glücklich und „Donald Trump sehr dankbar“. Dem Sicherheitswärter Yeiner Benítez traten die Tränen in Augen, als er in Bogotá von den Zuständen in seinem Heimatland erzählte: „Dies waren sehr harte Jahre – Jahre des Hungers, der Misere und Folter, von verlorenen Freunden – Freunden, die verschwunden sind.“ Die Gefangennahme Maduros ist für ihn ein Ausdruck „göttlicher Gerechtigkeit“. In Venezuela selbst wurden bereits Plakate mit Maduros Gesicht entfernt. Videos zeigen, wie die Menschen lautstark jubeln, als das Poster fällt.