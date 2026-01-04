Kinder ab sofort online für Kindergarten anmelden

Hilfe im Bürokratiedschungel bietet seit Jahresbeginn eine neue Online-Plattform für Osttiroler Eltern, die einen Platz im Kindergarten für ihre Kleinen suchen. Bei Problemen gibt es aber auch analog Unterstützung.
Wer ist eigentlich „Frida“? Diese Frage stellen sich wohl bereits seit einigen Wochen viele Osttiroler Eltern. Plakate und Werbungen mit dem Titel „Frida“ hängen nämlich schon seit einiger Zeit überall verteilt. Das Land Tirol hat mit „Frida“ nämlich eine neue, digitale Anmeldeplattform für Kindergärten geschaffen.
Wer also im Betreuungsjahr 2026/2027 erstmalig sein Kind in den Kindergarten oder die Kinderkrippe schicken möchte, muss sich jetzt nicht mehr durch den Bürokratie-Dschungel begeben, sondern kann sich mit wenigen Klicks online durchforsten. Das System gilt auch für den Hort sowie beim Wechseln der Einrichtungen.
Anmeldestart war bereits am 1. Jänner auf der Seite tirol.gv.at/frida. Für die Anmeldung ist die ID-Austria notwendig. Wer Probleme hat, kann sich beim Sozialamt der Stadtgemeinde Lienz melden.
