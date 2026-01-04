Kinder ab sofort online für Kindergarten anmelden

Wer also im Betreuungsjahr 2026/2027 erstmalig sein Kind in den Kindergarten oder die Kinderkrippe schicken möchte, muss sich jetzt nicht mehr durch den Bürokratie-Dschungel begeben, sondern kann sich mit wenigen Klicks online durchforsten. Das System gilt auch für den Hort sowie beim Wechseln der Einrichtungen.