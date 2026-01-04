Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Plattform

Kinder ab sofort online für Kindergarten anmelden

Kärnten
04.01.2026 14:00
Wer einen Kiga-Platz braucht, meldet sich in Lienz online.
Wer einen Kiga-Platz braucht, meldet sich in Lienz online.(Bild: Stadt Lienz)

Hilfe im Bürokratiedschungel bietet seit Jahresbeginn eine neue Online-Plattform für Osttiroler Eltern, die einen Platz im Kindergarten für ihre Kleinen suchen. Bei Problemen gibt es aber auch analog Unterstützung.

0 Kommentare

Wer ist eigentlich „Frida“? Diese Frage stellen sich wohl bereits seit einigen Wochen viele Osttiroler Eltern. Plakate und Werbungen mit dem Titel „Frida“ hängen nämlich schon seit einiger Zeit überall verteilt. Das Land Tirol hat mit „Frida“ nämlich eine neue, digitale Anmeldeplattform für Kindergärten geschaffen.

Wer also im Betreuungsjahr 2026/2027 erstmalig sein Kind in den Kindergarten oder die Kinderkrippe schicken möchte, muss sich jetzt nicht mehr durch den Bürokratie-Dschungel begeben, sondern kann sich mit wenigen Klicks online durchforsten. Das System gilt auch für den Hort sowie beim Wechseln der Einrichtungen.

Anmeldestart war bereits am 1. Jänner auf der Seite tirol.gv.at/frida. Für die Anmeldung ist die ID-Austria notwendig. Wer Probleme hat, kann sich beim Sozialamt der Stadtgemeinde Lienz melden. 

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
254.295 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
211.147 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
174.683 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Kärnten
Neue Plattform
Kinder ab sofort online für Kindergarten anmelden
Iniciativ Angola
Eine Pfarre, zwei Kirchen und Menschen für Afrika
Krone Plus Logo
Wenn die Mama trinkt
Eine Kindheit im Schatten von Alkohol und Gewalt
Krone Plus Logo
Parteichefs auf Tour
Besuch aus Wien: Kärnten, so gefragt wie selten
Krone Plus Logo
Hautnah auf der Piste
„Emily in Paris“-Star auf Kurzbesuch in Österreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf