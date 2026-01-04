Vorteilswelt
Messezentrum Laibach

Gailtaler installierten Sloweniens größte LED-Wand

Kärnten
04.01.2026 20:00
Andreas (Mitte) & Sebastian (rechts) Lanner, Messe-CEO Iztok Bricl (2vr) und der ORF vor der ...
Andreas (Mitte) & Sebastian (rechts) Lanner, Messe-CEO Iztok Bricl (2vr) und der ORF vor der LED-Wand.(Bild: LANNER Media)

Statt eines Beamers kommt in einem Veranstaltungssaal im Messezentrum Laibach künftig eine imposante LED-Wall zum Einsatz. Dafür setzten unsere slowenischen Nachbarn auf Know-how aus dem Gailtal.

Fast 40 Quadratmeter groß und bestechend scharf ist die neue Leinwand im Messezentrum Laibach. Um diese zu realisieren, blickten unsere slowenischen Nachbarn über die Grenze und wurden im Gailtal bei „Wallerie“ fündig. „Die Kombination aus europäischen Premium-Modulen, Qualitätskontrollen direkt beim Lieferanten und unserer regionalen Präsenz haben den Kunden überzeugt“, erklärt Geschäftsführer Sebastian Lanner.

Enorm hell und gestochen scharf
Die Gailtaler Profis installierten mit ihrem Know-how innerhalb von nur zwei Tagen nun die größte Indoor-LED-Wall Sloweniens – auch der ORF fuhr extra nach Laibach, um sich diese anzusehen. Aber warum keine klassische Leinwand? „Während klassische Beamer bei Tageslicht oft an ihre Grenzen stoßen, bietet unsere moderne LED-Technik eine enorme Helligkeit und gestochen scharfe Auflösung“, heißt es seitens des Gailtaler Unternehmens. „Besonders für internationale Fachkongresse, wie die Medizinerkongresse, ist diese Qualität entscheidend, um feinste Details und Farben präzise darzustellen.“

Eine langfristige Geschäftsbeziehung ist möglich. „Wir können schnellen Support und technische Sicherheit gewährleisten, die ein internationales Messezentrum einfach braucht“, betont Lanner. So sind schon jetzt weitere gemeinsame Projekte in Planung.

Porträt von Felix Justich
Felix Justich
Kärnten

