Gailtaler installierten Sloweniens größte LED-Wand

Enorm hell und gestochen scharf

Die Gailtaler Profis installierten mit ihrem Know-how innerhalb von nur zwei Tagen nun die größte Indoor-LED-Wall Sloweniens – auch der ORF fuhr extra nach Laibach, um sich diese anzusehen. Aber warum keine klassische Leinwand? „Während klassische Beamer bei Tageslicht oft an ihre Grenzen stoßen, bietet unsere moderne LED-Technik eine enorme Helligkeit und gestochen scharfe Auflösung“, heißt es seitens des Gailtaler Unternehmens. „Besonders für internationale Fachkongresse, wie die Medizinerkongresse, ist diese Qualität entscheidend, um feinste Details und Farben präzise darzustellen.“