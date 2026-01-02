Uproar over photo
Crazy shitstorm against the father of the New Year’s baby
In the official photo of the Upper Austrian New Year's baby, the father is lying in bed while the mother is sitting on the edge - women in particular think this is wrong. The result is a crazy shitstorm on Facebook. However, there are also many who defend the young family.
632 comments within 20 hours - Governor Thomas Stelzer's Facebook entry about the New Year's baby went virtually viral. But what caused so much excitement?
