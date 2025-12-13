New law is coming!
From 2026, we will find out what our colleagues earn
Talking about wages and salaries has been taboo in Austria up to now. The EU wants to change this, which is why Austria must implement the so-called Pay Transparency Directive by the middle of next year. The result: for the first time, employees will be able to find out how much their colleagues earn on average. Labor Minister Korinna Schumann explains the aims and details of the planned law in an interview with "Krone".
"Krone": Ms. Schumann, Austria must transpose the so-called EU Pay Transparency Directive into national law by 7 June 2026. What does that mean?
Korinna Schumann: It means that there will be more transparency regarding wages and salaries from June 2026. Everyone will then be able to find out how much people in their own company who do equivalent work earn on average.
