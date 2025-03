Guido Burgstaller: „Da tue ich mir noch schwer“

Probleme mit Ohr, Geschmack- und Geruchssinn

In den Morgenstunden des 14. Dezember des Vorjahres hatte ihm ein 23-Jähriger nach einem verbalen Disput ins Gesicht geschlagen. Burgstaller fiel unglücklich und erlitt dabei einen Schädelbasisbruch mit Einblutungen im Gehirn. Nach der Reha würde er nun Probleme mit einem Ohr haben, der Geschmackssinn sei noch nicht richtig zurückgekommen, ebenso wie der Riechsinn. Er sei auch lichtempfindlicher. „Aber da will ich mich nicht so negativ äußern, sondern bin froh, wie es ist. Ich kann mit dem gut umgehen.“