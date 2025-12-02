Mit Eisenkette in mehreren Bezirken randaliert

Laut Polizei schlug der Tatverdächtige auf einem E-Scooter unterwegs immer wieder mit der schweren Kette auf alles ein, was ihm vor die Augen kam: Autos, Telefonzellen, Haltestellen, Fensterscheiben und sogar Haustüren. Die Spur der Zerstörung zog sich durch Mariahilf, Favoriten und Meidling. Insgesamt gehen die Ermittler aktuell von elf Fällen schwerer Sachbeschädigung aus – weitere Vorfälle werden geprüft.