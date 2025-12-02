Vorteilswelt
Serie von Attacken

Mit Eisenkette in mehreren Bezirken randaliert

Wien
02.12.2025 13:31
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)

Eine nächtliche Randale-Tour durch gleich drei Wiener Bezirke endete für einen 41-Jährigen in Handschellen. Der Mann soll in der Nacht auf Dienstag mit einer 120 Zentimeter langen Eisenkette quer durch die Stadt gezogen sein – und dabei massive Schäden angerichtet haben.

Laut Polizei schlug der Tatverdächtige auf einem E-Scooter unterwegs immer wieder mit der schweren Kette auf alles ein, was ihm vor die Augen kam: Autos, Telefonzellen, Haltestellen, Fensterscheiben und sogar Haustüren. Die Spur der Zerstörung zog sich durch Mariahilf, Favoriten und Meidling. Insgesamt gehen die Ermittler aktuell von elf Fällen schwerer Sachbeschädigung aus – weitere Vorfälle werden geprüft.

Verdächtiger festgenommen
Zeugen alarmierten die Polizei, worauf eine Sofortfahndung eingeleitet wurde. Beamte der WEGA konnten den Mann schließlich im Arthaberpark in Favoriten stoppen. Die Eisenkette wurde sichergestellt. Der Verdächtige wurde kurz darauf festgenommen.

Die Ermittlungen laufen – insbesondere, ob der Mann für weitere ähnliche Vandalenakte verantwortlich ist.

