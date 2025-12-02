Warum nach Baummord plötzlich Jäger im Visier sind

Ein Mühlviertler Landwirt (61), dessen Obstbäume im Sommer zersägt worden waren, erhielt später sogar ein anonymes Schreiben, in dem angedroht wurde, dass sein Haus abgefackelt werden soll. Zwei DNA-Treffer deuten nun in Richtung von Waidmännern als mögliche Täter. Und das könnte dahinterstecken.
Es war eine Tat, die bundesweit für Kopfschütteln und Empörung gesorgt hat, die nun aber kurz vor der Aufklärung zu stehen scheint. Anfang Mai hatten Unbekannte dem Landwirt Josef Stirmayr aus Gramastetten 24 rare junge Obstbäume (Apfel und Birne) umgeschnitten. Die Baumkronen lagen in der Wiese, nur 100 Meter vom Bauernhof entfernt. Der Obstbauer zeigte sich über den Vandalenakt erschüttert und rätselte, wer dahinterstecken könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.