Öffis in Landgemeinden: Flexibel mit dem Shuttle

Sozialmobil für Kötschacher?

Trotzdem sucht der Gemeindevorstand immer wieder noch praktischere Lösungen für die Gemeindebürger. Zoppoth: „Im September haben wir eine Umfrage gestartet, ob es Bedarf für eine Art ,Sozialmobil‘ in der Gemeinde gibt.“ Nun ist man in Abstimmung mit dem Mobilbüro, um ein kostengünstiges Modell für die Kötschacher zu schaffen.