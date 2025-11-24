Seniorin (81) bei Sturz in Lokal schwer verletzt

Schrecklicher Unfall am Sonntagnachmittag in einem Lokal im Tiroler Mieming (Bezirk Imst): Eine 81-Jährige stürzte über die Stiege und blieb im Untergeschoss schwer verletzt liegen. Eine Mitarbeiterin bekam vom fatalen Sturz Wind – sie schlug sofort Alarm und leistete Erste Hilfe.
Ereignet hat sich der folgenschwere Unfall kurz nach 14.30 Uhr. Die 81-jährige Einheimische wollte laut Polizei die Toilette aufsuchen, die sich im Untergeschoss des Lokales befindet. Beim Hinabgehen über die Stiege kam die Seniorin dann plötzlich zu Sturz.
Mitarbeiterin als Ersthelferin
„Eine 24-jährige Lokalangestellte nahm das Sturzgeräusch wahr und fand die Frau am unteren Ende der Treppe liegend vor. Sie leistete sofort Erste Hilfe und verständigte die Rettung“, berichtete die Exekutive.
Die 81-Jährige habe durch den Sturz schwere Verletzungen erlitten. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit der Rettung ins Spital eingeliefert.
