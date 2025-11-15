Kaiser does not rule out running for the Hofburg elections

Peter Kaiser returned to the hotel at 7.30 a.m. on Friday. Not from the bar, however, but from a run around Seggau Castle in Styria. "For years", Carinthia's governor has managed "at least an hour of sport a day". The day of what will probably be his last provincial governors' conference should be no exception. He will hand over his office to Daniel Fellner in the first half of 2026. He gave an interview to "Krone" during the conference.