State leader in discussion
Kaiser does not rule out running for the Hofburg elections
At the provincial governors' conference in Styria, Carinthia's current governor Peter Kaiser (SPÖ) took a look back - and into the future - with the "Krone" newspaper. The popular SPÖ politician is making people sit up and take notice: Although he is not planning to stand for election as Federal President in 2028 "as things stand today", he is not ruling it out ...
Peter Kaiser returned to the hotel at 7.30 a.m. on Friday. Not from the bar, however, but from a run around Seggau Castle in Styria. "For years", Carinthia's governor has managed "at least an hour of sport a day". The day of what will probably be his last provincial governors' conference should be no exception. He will hand over his office to Daniel Fellner in the first half of 2026. He gave an interview to "Krone" during the conference.
