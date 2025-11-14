Nächste Gala! Haaland feiert mit seinem „Boss“

Norwegen hat das WM-Ticket fast sicher. Verantwortlich dafür sind nicht zuletzt die beiden Topstürmer. Team-Rekordmann Erling Haaland von Manchester City hält nach 47 Spielen bei 53 Treffern, Alexander Sörloth hat nach 67 Partien immerhin 26 Tore am Konto. Damit ist der 29-Jährige von Atletico Madrid schon drittbester Schütze in der norwegischen Historie. Haaland führt zudem mit 14 Treffern die Torschützenliste der europäischen WM-Quali einsam an.