Nächste Gala! Haaland feiert mit seinem „Boss“

Erling Haaland ist einfach nicht zu stoppen! Bei Norwegens 4:1-Sieg gegen Estland traf der Torjäger einmal mehr doppelt – und feierte nach der Partie mit seinem „Boss.“
Norwegen hat das WM-Ticket fast sicher. Verantwortlich dafür sind nicht zuletzt die beiden Topstürmer. Team-Rekordmann Erling Haaland von Manchester City hält nach 47 Spielen bei 53 Treffern, Alexander Sörloth hat nach 67 Partien immerhin 26 Tore am Konto. Damit ist der 29-Jährige von Atletico Madrid schon drittbester Schütze in der norwegischen Historie. Haaland führt zudem mit 14 Treffern die Torschützenliste der europäischen WM-Quali einsam an.
Gemeinsam mit seiner Familie zelebrierte der Superstar den Erfolg. „Der Boss, mein Bruder und ich“, schreibt Haaland unter sein Posting. Beim „Boss“ handelt es sich um seine stolze Mama, die mit ihren Söhnen für ein Foto posierte.
Norwegen so gut wie sicher durch
Vor dem Gruppe-I-„Finale“ am Sonntag in Mailand liegt Norwegen drei Zähler vor den Italienern, bei Punktegleichheit entscheidet das Torverhältnis. Und da haben die Skandinavier mit einem Plus von 17 Treffern die Nase meilenweit vor den Azzurri.
Damit endet aller Voraussicht nach eine 26-jährige Durststrecke. Die bisher letzte Endrunde mit norwegischer Beteiligung war die EM 2000, die jüngste WM-Teilnahme datiert gar aus dem Jahr 1998.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.