Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Reise zurück

Als in Zypern die Angst mitspielte

Fußball International
14.11.2025 08:46
Die „Krone“-Titelseite machte 1984 vor Österreichs Sieg in Zypern auch mächtig Druck. Harald ...
Die „Krone“-Titelseite machte 1984 vor Österreichs Sieg in Zypern auch mächtig Druck. Harald Cerny (re.) schnürte 1998 in Zypern einen Doppelpack.(Bild: Krone KREATIV/Alfons Kowatsch, Kronen Zeitung Archiv)

Leopold Stastnys Handschuh-Verbot 1969 auf dem Hartplatz, UNO-Soldaten als Fans 1984 gegen die Amateure – nur 1998 siegte Österreich souverän.

0 Kommentare

Die statistisch gute Nachricht vorweg: Österreich hat bislang jedes Pflichtspiel gegen Zypern gewonnen, auch dreimal auf der Insel. Da ging es nicht – so wie am Samstag – unmittelbar um das WM-Ticket. Aber emotional stand fast mehr auf dem Spiel. Das zeigt die Reise zurück in eine völlig andere Fußball-Zeit ...

  • In der 1969 noch Leopold Stastny als Teamchef das Zepter schwang. Und seinen Kickern – obwohl in Wien mit 7:1 gewonnen wurde – vor dem Rückspiel in Nikosia Dampf machte: „Ich habe ihnen Höhenangst gemacht. Ein Fußballer muss sich fürchten – besonders der Österreicher, der schnell überheblich wird.“ Stastny redete Zyperns reine Amateur-Auswahl stark. Mehr Sorge machte der Hartplatz. Die Deutschen spielten aus Schutz bei Stürzen trotz Hitze mit Handschuhen – was Stastny verbot: „Da blamieren wir uns unglaublich. Wer Angst hat vor Kratzern, soll den Sport aufgeben.“

Letztlich siegte Österreich durch Tore von Willy Kreuz und Helmut Redl 2:1, Gerhard Sturmberger blieb nach einem Sturz bewusstlos liegen. Die „Krone“-Analyse nach dem Sieg war knallhart: „Schuld an der drittklassigen Vorstellung war die verfehlte Taktik und mangelnde Klasse.“

Was die Fans erst am nächsten Tag sahen, der ORF musste mit den Videos nach Wien fliegen.

  • Noch rauer war der Ton 1984, die EURO hatte man verpasst – Erich Obermayr gab vor dem Spiel in Nikosia zu: „Wir sind noch nie mit so einer Angst in ein WM-Quali-Spiel gegangen. Gewinnen wir nicht, sinkt das Interesse am Fußball ins Bodenlose.“ ÖFB-Funktionär Walter Zips heizte die Stimmung zusätzlich an: „Wenn wir gegen diese Muaterln nicht gewinnen, hört sich der bezahlte Fußball auf.“
Lesen Sie auch:
Romano Schmid (mi.) ist im Match und im Training mit tonangebend.
ÖFB-Team hochmotiviert
„Richtig Feuer drin, habe ich noch selten erlebt“
14.11.2025

Das war damals auch die Schlagzeile auf der „Krone“-Titelseite. Teamchef Erich Hof war froh, dass man auswärts spielte: „Unsere Fans zu Hause haben keine Geduld mehr mit uns.“ Daher durften die Spieler vorab auch gar keine WM-Prämien ausverhandeln. Herbert Prohaska rettete Österreichs Ehre mit seinem Kopfballtor zum 2:1, bedankte sich bei den 200 UNO-Soldaten auf der Tribüne: „Ihr seids Patrioten, die es bei uns leider kaum noch gibt.“

  • 14 Jahre später, bei dem dritten und bislang letzten Pflichtspiel in Zypern, war Prohaska dann Teamchef. Ein Doppelpack von Harald Cerny und Hannes Reinmayr sorgten für den 3:0-Sieg. „Wir hätten 10:2 gewinnen müssen“, behauptete Schneckerl. Das EURO-Ticket ging dennoch flöten, 0:9 in Spanien – eine andere Geschichte.

Und morgen? Da kann es für Österreich in Zypern mit einem Sieg historisch werden, vielleicht schon mit dem WM-Ticket. Die Bilanz spricht dafür.

Porträt von Rainer Bortenschlager
Rainer Bortenschlager
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
118.910 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
93.085 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
79.685 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
913 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
912 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Fußball International
Reise zurück
Als in Zypern die Angst mitspielte
ÖFB-Team hochmotiviert
„Richtig Feuer drin, habe ich noch selten erlebt“
1:0 bei Anderlecht
Austrias Frauen verzücken auch auf Europa-Bühne
„Krone“-Stopplicht
Konstanz gefragt
Krone Plus Logo
Die „Krone“ in Zypern
Linksverkehr, Siga-Siga und Winter zum Abfahren
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf