„Richtig Feuer drin, habe ich noch selten erlebt“

„Wollen es unbedingt“

Bis auf den ohnehin gesperrten Alaba (radelte auf dem Ergometer) waren alle Spieler dabei. Hinter verschlossenen Türen. Denn Teamchef Rangnick hat bereits seine erste Elf für Samstag gefunden. Mit Seiwald natürlich. Der Leipzig-Legionär war in den letzten 33 Länderspielen gesetzt, durfte nur beim 10:0 gegen San Marino vorzeitig unter die Dusche. Sein Weltrekord (31 Länderspiele in Folge über 90 Minuten) könnte ewig halten. Ein nettes Detail am Rande, das WM-Ticket ist wichtiger: „Wenn wir gegen Zypern und Bosnien die Punkte nicht holen, haben wir es nicht verdient“, sagt der 24-Jährige mit einer Überzeugung. „Die Anspannung bei uns ist da, aber eine positive, jeder will es unbedingt. Wir wollen wie eine Heim-Mannschaft auftreten.“ Auch wenn die „Überfalltaktik“, die Blitzstarts, nicht mehr so wie im EURO-Jahr aufgeht. Aber am Pressing-Fußball, den hohen Ballgewinnen, rüttelt Seiwald nicht: „Dafür haben wir die perfekten Typen.“