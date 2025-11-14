Wiener vor US-Gericht: Wie wäre es in Österreich?

Einem Wiener (24) drohen nächstes Jahr bis zu 30 Jahre Haft in Florida. Er hatte einvernehmlichen Sex mit einer 15-Jährigen, dachte, sie sei bereits 19 Jahre alt. Er sitzt jetzt in einem US-Gefängnis und zittert hinter Gittern. Was würde ihm in Österreich blühen?
Seit über eineinhalb Jahren sitzt Marc D. in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida. 2024 besuchte er dort eine Internetbekanntschaft – sie sagte, sie sei 19 – und er verbrachte eine Nacht im Hotel mit ihr. Danach klickten die Handschellen für den Wiener, denn das Mädchen war erst 15 Jahre alt.
