Wiener vor US-Gericht: Wie wäre es in Österreich?

Seit über eineinhalb Jahren sitzt Marc D. in einem Gefängnis im US-Bundesstaat Florida. 2024 besuchte er dort eine Internetbekanntschaft – sie sagte, sie sei 19 – und er verbrachte eine Nacht im Hotel mit ihr. Danach klickten die Handschellen für den Wiener, denn das Mädchen war erst 15 Jahre alt.