Auger-Aliassime wahrt Aufstiegschance mit Sieg

Der punktlose Shelton ist so gut wie sicher ausgeschieden. Auger-Aliassime war am Montag zum Auftakt gegen Sinner noch kein Satzgewinn vergönnt gewesen. Auch diesmal wäre es beinahe so gekommen. Shelton legte vor und war im Tiebreak des zweiten Satzes beim Stand von 6:6 und 7:7 zweimal nur zwei Punkte vom Match-Gewinn entfernt. Der Weltranglisten-Achte zog seinen Kopf aber noch aus der Schlinge, verwertete Satzball Nummer 4 und beendete die Partie in der Folge mit einem Break dank verwertetem dritten Matchball. Die zwei zuvor hatte Shelton noch mit starken Aufschlägen abwehren können.