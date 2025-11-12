Sager von Co-Kommentator: ORF entschuldigt sich

„In der Co-Kommentierung des Formel-1-GP von Brasilien ist es in der hektischen Startphase, als nach einem Crash von Gabriel Bortoleto dessen Mutter bzw. Familie im Bild zu sehen waren, bedauerlicherweise zu einer nicht akzeptablen Aussage gekommen, für die wir uns höflichst entschuldigen wollen“, heißt es vom Sender. „Der ORF Sport wird entsprechend Vorsorge treffen, dass sich so etwas nicht wiederholt.“