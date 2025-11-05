Zwei Einbrecherinnen von Hausbesitzer überrascht

Die Rechnung ohne den Bewohner haben zwei kriminelle Frauen in der Gemeinde Velden am Wörthersee (Kärnten) gemacht. Die Einbrecherinnen waren am Mittwochabend gerade dabei, die Räume zu durchsuchen, als sie überrascht wurden – ganz leer gingen sie aber nicht aus.
„Zwei bislang unbekannte weibliche Täter brachen am Mittwoch, gegen 17 Uhr, in ein Wohnhaus in der Gemeinde Velden ein. Dabei durchwühlten sie das gesamte Gebäude“, heißt es seitens der Polizei.
Airsoftpistole als Beute
Die Kriminellen wurden dabei aber offensichtlich vom Geschädigten überrascht: „Als dieser nach Hause kam, ergriffen die Frauen sofort die Flucht.“ Sie konnten lediglich eine Airsoftpistole erbeuten. Die genaue Schadenssumme steht derzeit noch nicht fest.
