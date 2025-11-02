Gewerblicher Wohnbau: Kärnten ist Schlusslicht

Kaum 1000 neue gewerbliche Wohneinheiten dürften heuer in Kärnten errichtet werden. Gemessen an der Einwohnerzahl schaffen wir nicht einmal die Hälfte des bundesweiten Schnitts. So werden 2025 hier nur 1,61 Wohneinheiten pro 1000 Einwohner fertiggestellt, in Österreich sind es immerhin 3,6 pro 1000. Und das kann nicht bloß mit dem demografischen Wandel erklärt werden – die Probleme dürften breiter gestreut sein.