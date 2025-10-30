Rebellious nuns
Suspicion of abuse of social benefits against nuns
Another bombshell in the case surrounding the three rebellious, elderly nuns from Goldenstein, who were sent to the Kahlsperg nursing home in Salzburg against their will by the provost. Since then, the three sprightly nuns have been doggedly occupying their own convent because they "don't want to die in a nursing home". Now there is a new development.
The story went around the world, and the fate of the three nuns triggered a wave of solidarity. Donations of money and goods poured in from all over the world to help the sisters, who had taken a vow of poverty.
