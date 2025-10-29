Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Napoli bestätigt:

Kevin de Bruyne nach Verletzung bereits operiert

Fußball International
29.10.2025 15:01
Kevin de Bruyne verletzte sich im Spiel gegen Inter Mailand.
Kevin de Bruyne verletzte sich im Spiel gegen Inter Mailand.(Bild: AP/Alessandro Garofalo)

Kevin de Bruyne hat sich am Mittwoch in Antwerpen einer Operation an seinem rechten Oberschenkel unterzogen. Die Operation sei „ein vollkommener Erfolg“ gewesen, gab sein Verein SSC Napoli in seinem Statement bekannt.

0 Kommentare

Der 34-jährige Spielmacher hatte sich am Samstag bei der Ausführung eines Elfmeters eine Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels zugezogen. Wie lange der Belgier ausfällt, ist nicht bekannt.

Tabellenführer
De Bruyne hatte Napoli im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand per Elfmeter in der 33. Minute in Führung gebracht, sich danach aber gleich an den Oberschenkel gegriffen und musste ausgetauscht werden. Meister Napoli gewann schließlich 3:1 und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf AC Milan an.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
KMM
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wirtschaft
Preisverfall bei Gold nimmt rasant Fahrt auf
172.346 mal gelesen
Ähnlich steil, wie der Goldpreis zuletzt bergauf geklettert ist, geht es nun wieder bergab.
Gewinnspiele
Sichern Sie sich Ihre Gratis-Jahresvignette 2026!
145.576 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 feuerroten Pkw-Vignetten!
Oberösterreich
Frau und Sohn getötet: Pensionist gesteht Bluttat
130.155 mal gelesen
In diesem Haus in Enns ereignete sich die schreckliche Bluttat.
Mehr Fußball International
Wechsel nach England?
PL-Topklub mischt sich in Causa Ter Stegen ein
Napoli bestätigt:
Kevin de Bruyne nach Verletzung bereits operiert
Neue Details!
Drama um Inter-Goalie: Erlitt Opfer Herzinfarkt?
Beziehung offiziell
Sie verdreht einem Real-Superstar den Kopf
Klassenerhalt fixiert
ÖFB-Stütze beendet ihre Nationalteamkarriere
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf