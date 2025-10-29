Kevin de Bruyne nach Verletzung bereits operiert

Tabellenführer

De Bruyne hatte Napoli im Spitzenspiel der Serie A gegen Inter Mailand per Elfmeter in der 33. Minute in Führung gebracht, sich danach aber gleich an den Oberschenkel gegriffen und musste ausgetauscht werden. Meister Napoli gewann schließlich 3:1 und führt die Tabelle mit drei Punkten Vorsprung auf AC Milan an.