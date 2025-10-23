Beim Teutates! Asterix erobert jetzt Portugal

Die Story fängt wie immer harmlos an, doch als ein alter, aus dem Band „Die Trabantenstadt“ bekannter Sklave im gallischen Dorf auftaucht und um Hilfe bittet, wird es gewohnt turbulent, humorvoll und unterhaltsam. Denn Zeichner und Texter Didier Conrad und Fabcaro zog es in wärmere Gefilde, und so reisen Asterix, Obelix und Idefix in das westlichste Land Europas: nach Lusitanien oder, wie man es heute nennt – Portugal.