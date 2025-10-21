"Simply unbelievable"
Shock! Family grave suddenly disappeared
Imagine going to the cemetery to prepare everything for All Saints' Day. But your parents' grave is simply gone! Vanished without a trace. Young greenery is now sprouting up where the resting place, which was once paid for for many years, used to be. This is what happened to a Carinthian family on Sunday.
"It's simply unbelievable. At first we thought we had made a mistake in the row. But no, we were right. There was just nothing left," said the husband of the owner of the resting place in the large central cemetery of the city of Klagenfurt in Annabichl, stunned. The gravesite was in memory of his wife's parents, who died in 2005 and 2013.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.