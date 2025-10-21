Ex-NFL-Ass bei Einbruch erwischt – nun ist er tot!

„Vor seinem Tod war Martin in einen Einbruch in einem Anwesen in Oakland involviert“, heißt es in der Mitteilung. Beim Versuch, den 36-Jährigen festzunehmen, sei es zu einer Rangelei zwischen ihm und Polizisten gekommen. Martin sei schließlich in Gewahrsam genommen worden und dann nicht mehr ansprechbar gewesen. Er sei ins Krankenhaus gebracht worden und dort gestorben.