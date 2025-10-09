Kurz vor Sölden: Zwangspause für Manuel Feller

Brisantes Gerücht um Glasner: „Das amüsiert mich!“
Erfolgscoach reagiert
Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt in den alpinen Ski-Winter in Sölden muss Manuel Feller eine unfreiwillige Trainingspause einlegen.
Den ÖSV-Star zwickt wieder einmal der Rücken, wie am Donnerstag bei einem ohne den Tiroler abgelaufenen Medientermin seiner Skifirma bekannt wurde.
Der 32-Jährige wurde am Montag infiltriert und will in der kommenden Woche wieder das Schneetraining aufnehmen.
„Vorsichtsmaßnahme“
„Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für Sölden“, sagte Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Feller wird deshalb auch am Freitag bei der traditionellen Modeschau des Österreichischen Skiverbandes fehlen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.