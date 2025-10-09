Vorteilswelt
Der Rücken zwickt

Kurz vor Sölden: Zwangspause für Manuel Feller

Ski Alpin
09.10.2025 14:21
Manuel Feller beim Sommer-Training in Chile
Manuel Feller beim Sommer-Training in Chile(Bild: Ski Austria)

Knapp zwei Wochen vor dem Auftakt in den alpinen Ski-Winter in Sölden muss Manuel Feller eine unfreiwillige Trainingspause einlegen. 

Den ÖSV-Star zwickt wieder einmal der Rücken, wie am Donnerstag bei einem ohne den Tiroler abgelaufenen Medientermin seiner Skifirma bekannt wurde.

Manuel Feller
Manuel Feller(Bild: Birbaumer Christof)

Der 32-Jährige wurde am Montag infiltriert und will in der kommenden Woche wieder das Schneetraining aufnehmen.

Lesen Sie auch:
Manuel Feller mit Marco Schwarz in Valparaiso (Chile)
Krone Plus Logo
Traum Olympia-Medaille
Warum Feller das Skifahren immer besser gefällt
05.10.2025
Hochzeit, Party & Co.
Feller: „Ich bin euch ein paar Eindrücke schuldig“
03.09.2025

„Vorsichtsmaßnahme“
„Es ist eine reine Vorsichtsmaßnahme für Sölden“, sagte Atomic-Rennchef Christian Höflehner. Feller wird deshalb auch am Freitag bei der traditionellen Modeschau des Österreichischen Skiverbandes fehlen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
