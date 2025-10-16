„Dreckige Sch*****!“ Aufregung um Tennis-Ass

Tennis-Profi Belinda Bencic hat einige besonders obszöne Hassnachrichten gegen sich veröffentlicht und damit für Aufregung gesorgt. „Es sind nur ein paar aus Tausenden“, erklärt die Schweizerin, die auf Instagram drei Kommentare öffentlich machte und auch entsprechende User-Profile dazu verlinkte.
„Ich zeige das normalerweise nicht, aber heute fühle ich mich danach“, erklärt Bencic und veröffentlicht anschließend drei besonders obszöne Hassnachrichten, die sie erhalten hat. In der ersten ruft ein User dazu auf, die Schweizerin zu vergewaltigen und bezeichnet sie als „dreckige Schlampe“.
Auch ein weiterer User schockiert mit seinem Kommentar. „Du weißt nicht, wie man einen Tennisschläger hält. Du solltest besser Penisse halten. Ich denke, du hast viel Erfahrung als Prostituierte“, lautet sein Kommentar. Beide Profile werden von der 28-Jährigen verlinkt.
Ein anhaltendes Problem
Im dritten veröffentlichten Kommentar wird Bencic als „Verlieren“ bezeichnet. Sie schreibt mit ordentlich Galgenhumor dazu: „Das ist die schönste Nachricht, die ich heute erhalten habe.“
Zuletzt haben sich immer öfters Sportler dazu entschieden, Hassnachrichten gegen sich öffentlich zu machen, um ein breiteres Bewusstsein für das Problem zu schaffen, mit dem sie andauernd zu kämpfen haben. Am Ende postet Bencic aber auch noch eine Story, in der sie sich bei den zahlreichen netten Kommentaren und Nachrichten bedankt, die sie täglich erhält.
