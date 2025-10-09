Lisas Südsee-Traum: „Ein Platz auf dem Podium!“

Toter in Graz: Arbeiter trugen keine Rettungsweste
Bootsdrama auf Mur
Die Villacherin Lisa Perterer gehört bei der am Samstag beginnenden Ironman-WM auf Hawaii zu den Favoriten. Aber: In der Vorbereitung brach der Lenker – und ein Virus kostete Kilos. . .
Noch lächelt sie fürs Foto, posiert mit blauem Meer und wilden Palmen im Rücken. Doch am Samstag wartet das härteste Rennen der Welt auf Lisa Perterer (33): Die Ironman-WM der Profis auf Hawaii!
