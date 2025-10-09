Abriss und Neubau einer ganzen Wohnsiedlung

Klagenfurt ist derzeit voll mit Baustellen, ab November rollen die Bagger auch in der Mießtaler Straße. Dort werden die Häuser 13, 15 und 23 in Verbindung mit den Wohnblöcken in der Auergasse abgerissen. Danach werden dort in den kommenden zwei Jahren von der Besitz-Gesellschaft „Öko Soziales Wohnen“, die in Wien ihre Zentrale hat, 85 neue Mietwohnungen errichtet.