Todessdrohung vor den Beamten: Mann festgenommen

Ein 46-Jähriger ist am Freitag in Wien-Donaustadt vorläufig festgenommen worden, nachdem er seiner Partnerin mit dem Tod gedroht haben soll. Die Polizei griff gegen 4 Uhr früh zu und stoppte den Mann im Stiegenhaus. Vor den Beamten wiederholte er die Drohung in einer Fremdsprache.
Schon öfter soll es Streit zwischen dem Paar gegeben haben, außerdem soll der Österreicher seine Partnerin körperlich verletzt haben – ohne dass dies angezeigt wurde. Er soll zudem mit einem auf sie zugelassenen Auto unterwegs gewesen sein, obwohl er keinen Führerschein hatte.
Die Beamten vermuteten dem Anschein nach Alkoholeinfluss bei dem Mann, einen Test verweigerte der Verdächtige mehrfach – auch sonst verhielt er sich äußerst unkooperativ.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.
Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.
Weitere Ansprechpartner:
Mann erhält Annäherungsverbot
„Bei der Einvernahme zeigte sich der 46-Jährige nicht geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt“, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag. Er wurde zudem mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.