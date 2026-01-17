Vorteilswelt
Gewalt gegen Freundin

Todessdrohung vor den Beamten: Mann festgenommen

Wien
17.01.2026 13:20
In der Vergangenheit soll es offenbar mehrfach zu Gewalt gegen seine Frau gekommen sein ...
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein 46-Jähriger ist am Freitag in Wien-Donaustadt vorläufig festgenommen worden, nachdem er seiner Partnerin mit dem Tod gedroht haben soll. Die Polizei griff gegen 4 Uhr früh zu und stoppte den Mann im Stiegenhaus. Vor den Beamten wiederholte er die Drohung in einer Fremdsprache.

Schon öfter soll es Streit zwischen dem Paar gegeben haben, außerdem soll der Österreicher seine Partnerin körperlich verletzt haben – ohne dass dies angezeigt wurde. Er soll zudem mit einem auf sie zugelassenen Auto unterwegs gewesen sein, obwohl er keinen Führerschein hatte.

Die Beamten vermuteten dem Anschein nach Alkoholeinfluss bei dem Mann, einen Test verweigerte der Verdächtige mehrfach – auch sonst verhielt er sich äußerst unkooperativ. 

Wiener Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar.

Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an.

Weitere Ansprechpartner:

  • Frauenhelpline: 0800 222 555
  • Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217
  • Opfer-Notruf: 0800 112 112
  • Notruf des Vereins der Wiener Frauenhäuser: 05 77 22

Mann erhält Annäherungsverbot
„Bei der Einvernahme zeigte sich der 46-Jährige nicht geständig und wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien auf freiem Fuß angezeigt“, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger am Samstag. Er wurde zudem mit einem Betretungs- und Annäherungsverbot sowie einem vorläufigen Waffenverbot belegt.

