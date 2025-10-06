Benko’s bunker: who should receive how much money

When investigators from Soko Signa raided the home of Mrs. Benko's relatives in January 2025, they only had to push aside wine cartons and toilet paper to get to the secret Benko safe. It was known to contain eleven expensive men's watches, eight cufflinks and 120,000 euros in cash, which the investigators suspected René Benko had kept safe from his creditors with the help of his wife Nathalie.