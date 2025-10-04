Are you now competing with the SPÖ, Mr. Dornauer?

Innsbruck late on a Friday afternoon. In the parlor of the Hotel "Sailer", two minutes away from the SPÖ party headquarters, Georg Dornauer sits under the Herrgottswinkel and takes off his jacket. The antlers of eight chamois hang above him; he didn't want to sit under the large stag antlers. "Class three," he explains succinctly, "that's exactly the kind of antler that was my undoing." It's an allusion to the photo of the hunting trip with René Benko. And for Dornauer, it's proof that he wasn't the shooter, "because I wouldn't shoot such a lousy stag."