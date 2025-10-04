The big interview
Are you now competing with the SPÖ, Mr. Dornauer?
A difficult comrade was kicked out of the Tyrolean SPÖ on Thursday: Georg Dornauer, former regional party leader and "enfant terrible", is now a fierce member of parliament. He talks to Conny Bischofberger about Babler, Benko and Kickl - and his new love, who has parked her black Ferrari in Tyrol.
Innsbruck late on a Friday afternoon. In the parlor of the Hotel "Sailer", two minutes away from the SPÖ party headquarters, Georg Dornauer sits under the Herrgottswinkel and takes off his jacket. The antlers of eight chamois hang above him; he didn't want to sit under the large stag antlers. "Class three," he explains succinctly, "that's exactly the kind of antler that was my undoing." It's an allusion to the photo of the hunting trip with René Benko. And for Dornauer, it's proof that he wasn't the shooter, "because I wouldn't shoot such a lousy stag."
