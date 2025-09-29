Pabinger siegt bei Ironman-Debüt in Chattanooga

Unwetter-Alarm! La-Liga-Spiel in Valencia abgesagt
Die Oberösterreicherin Anna Pabinger hat bei ihrem ersten Ironman über 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42 km Laufen in Chattanooga (USA) für eine Überraschung gesorgt!
Die amtierende Staatsmeisterin auf der Mitteldistanz setzte sich nach einer starken Aufholjagd im Marathon durch und gewann das Rennen in 8:38:55 Stunden mit über einer Viertelstunde Vorsprung auf Jodie Robertson (USA).
Mit dem Sieg sicherte sich die 36-Jährige ein Ticket für die Ironman-WM 2026.
