Bayern-Elfmeter sorgt für Frust bei ÖFB-Legionär

Es war ein Abend zum Vergessen für Marco Friedl! Der ÖFB-Legionär ging mit Werder Bremen beim FC Bayern München mit 0:4 unter und verschuldete auch noch einen Elfmeter. Diesen hätte es aus der Sicht des 27-Jährigen jedoch gar nicht geben dürfen.
Marco Friedl hatte am Freitagabend im Abwehrzentrum gegen Bayern-Torjäger Harry Kane einen schweren Stand. Der Tiroler entschärfte gegen den Engländer die eine oder andere brenzlige Situation, verursachte aber mit einem ruppigen Einsteigen ohne echte Chance auf den Ball auch einen Elfmeter.
„Ich bin immer fair und sage immer, wenn es ein Foul ist“, meint Friedl bei Sky. „Ich mache keine Bewegung, er fädelt bei mir ein. Natürlich ist ein Kontakt da, das sieht man. Ob das dann reicht für den Elfmeter? Das finde ich schwierig, muss ich wirklich sagen.“
Dass Schiedsrichter Frank Willenborg auf Strafstoß entschied, sorgt für Frust beim Österreicher. Es sei eine „harte Entscheidung“. Zudem gab’s vom Referee „nicht wirklich“ eine Erklärung, auch wenn sich Friedl laut eigenen Angaben „cleverer verhalten“ hätte müssen.
Unterstützung von Coach
Rückendeckung gab’s jedenfalls von seinem Trainer. „Ich habe das Gefühl, dass Marco den Fuß vorstellt und er hinten in ihn reinläuft. Also ich – tut mir leid – sehe das anders“, sagt Horst Steffen. Friedl gibt jedoch auch zu, dass die Bremer trotz aller Elfmeter-Aufregung „hochverdient verloren“ haben ...
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.