„Es blieb einfach niemand stehen, um zu helfen“

Unter Zivilcourage versteht man laut Duden „den Mut, den jemand beweist, indem er humane Werte ohne Rücksicht auf Folgen vertritt“. Auf Michaela I. (46) trifft das zu, denn die Buslenkerin aus Linz hielt als Einzige Mittwochmorgen in ihrer Heimatstadt an, um einem Unbekannten zu Hilfe zu eilen.