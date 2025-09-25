„Es blieb einfach niemand stehen, um zu helfen“

Siebenjähriger Jakob hofft auf „gesundes Blut“
Seltener Gendefekt
Da prügeln sich zwei Männer auf offener Straße. „Polizei, Polizei“, ruft einer. Zig Autofahrer fahren vorbei, nehmen zwar Notiz von der Szene – aber niemand hilft. Niemand, ausgenommen eine couragierte Busfahrerin, die zur Helferin. Sie ist wütend, dass sich offenbar niemand darum kümmert, wenn jemand anders in Gefahr ist.
Unter Zivilcourage versteht man laut Duden „den Mut, den jemand beweist, indem er humane Werte ohne Rücksicht auf Folgen vertritt“. Auf Michaela I. (46) trifft das zu, denn die Buslenkerin aus Linz hielt als Einzige Mittwochmorgen in ihrer Heimatstadt an, um einem Unbekannten zu Hilfe zu eilen.
