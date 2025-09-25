Tesla plant „nackte“ Billigversion des Model Y

Premium-Image in Gefahr?

Für Tesla ist die Strategie riskant. Einerseits könnte der neue Y mit einem Preis um die 35.000 Dollar genau jene Käufer abholen, die bisher wegen der hohen Einstiegskosten zögerten (wobei man bei Tesla grundsätzlich viel für sein Geld bekommt). Andererseits droht der Marke der Rufverlust: Wenn „Premium“ plötzlich so stark vereinfacht wird, könnte das auch Bestandskunden verärgern.