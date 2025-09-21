Hochzeit von Tennis-Ikone sorgt für Diskussionen

Auf der süditalienischen Insel Ischia ist eine Diskussion um die Hochzeit des Ex-Tennisstars Venus Williams mit dem italienischen Schauspieler Andrea Preti entbrannt. Die Trauung fand am Freitag an einem der spektakulärsten Orte der Insel statt – im Garten eines Leuchtturms hoch über dem Meer. Im Mittelpunkt der Kritik steht der Einsatz eines Helikopters, mit dem mehrere Kisten mit Dekoration und Ausstattung zum schwer zugänglichen Leuchtturm gebracht wurden.