Miedler/Cabral in Hangzhou im Doppel-Halbfinale

Der Niederösterreicher Lucas Miedler steht beim ATP250-Turnier von Hangzhou in China im Doppel-Halbfinale!
Mit dem Portugiesen Francisco Cabral topgesetzt, besiegte er das israelisch-belgische Paar Ariel Behar/Joran Vliegen 6:3, 6:2 und das monegassisch-belgische Duo Romain Arneodo/Sander Gille 4:6, 6:3, 10:6.
„Nach einer intensiven Woche beim Davis Cup für uns beide waren das bisher zwei echt gute Matches“, sagte Miedler. Die nächsten Gegner müssen erst ermittelt werden.
