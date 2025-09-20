Spar-Ideen der Wiener Opposition unter der Lupe

LIVE: RB Leipzig trifft kurz vor der Pause doppelt
Deutsche Bundesliga
Die Stadtregierung ringt um ihr Sparpaket. 500 Millionen Euro stehen als Ziel im Raum – ein gefundenes Fressen für Kritik der Oppositionsparteien. Die „Krone“ hat sie jedoch nach ihren Gegenvorschlägen gefragt und Experten beurteilen lassen, ob ihre Ideen besser sind als die von Rot-Pink.
In der Stadt beginnt der politische Herbst: Bis Mittwoch stehen zwei Gemeinderats- und eine Landtagssitzung auf dem Programm. Damit muss die Stadtregierung zu ihren Sparplänen mehr Karten auf den Tisch legen als bisher. 500 Millionen Euro hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) als Sparziel vorgegeben – seine Finanzstadträtin Barbara Novak muss es erreichen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.