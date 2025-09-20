Spar-Ideen der Wiener Opposition unter der Lupe

In der Stadt beginnt der politische Herbst: Bis Mittwoch stehen zwei Gemeinderats- und eine Landtagssitzung auf dem Programm. Damit muss die Stadtregierung zu ihren Sparplänen mehr Karten auf den Tisch legen als bisher. 500 Millionen Euro hat Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) als Sparziel vorgegeben – seine Finanzstadträtin Barbara Novak muss es erreichen.