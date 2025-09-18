USA & Großbritannien machen 2. Halbfinale perfekt!

Nach Premieren-Halbfinalist Ukraine und Titelverteidiger Italien sind am Donnerstag auch die Tennis-Frauen der USA und Großbritanniens unter die Top vier des Billie Jean King Cups eingezogen!
Die US-Amerikanerinnen Taylor Townsend und Jessica Pegula gewannen das entscheidende Doppel gegen Kasachstan und stellten mit einem 6:2, 7:6(1) im Länderkampf-Viertelfinale in Shenzhen auf 2:1.
Pegula verlor überraschend klar
Davor hatte Emma Navarro mit einem Sieg in drei Sätzen über Julia Putinzewa auf 1:0 für die USA gestellt. Pegula hatte das folgende Top-Duell mit Jelena Rybakina jedoch überraschend klar 4:6, 1:6 verloren.
Die USA treffen im Turnier der besten acht Tennis-Nationen in China nun am Samstag auf Großbritannien, das Japan ohne Naomi Osaka 2:0 besiegte. Bereits am Freitag matcht sich die Ukraine mit Titelverteidiger Italien.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.