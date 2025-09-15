Volkshilfe warnt vor „amerikanischen Zuständen“

Eigentlich hätte die Reform der Sozialhilfe am Mittwoch im Ministerrat landen sollen – doch die Regierungsmitglieder bremsen. Es gibt zu viele offene Fragen für ein „Mammutprojekt“, das Bund und Länder betrifft, heißt es aus Wien. Gleichzeitig wächst die Kritik: Vertreter von Caritas, Diakonie und Volkshilfe warnen – das soziale Netz in Österreich sei in Gefahr!