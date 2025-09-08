Vorteilswelt
760 Zähler Vorsprung

Alcaraz übernimmt Sinners Platz 1 im ATP-Ranking!

Tennis
08.09.2025 17:52
Carlos Alcaraz
Carlos Alcaraz(Bild: AFP/CLIVE BRUNSKILL)

Nach dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres hat US-Open-Sieger Carlos Alcaraz die Spitze der ATP-Weltrangliste übernommen!

Der Spanier, der nach zwei Jahren wieder auf diese Position zurückkehrte, führt nun 760 Zähler vor Jannik Sinner. Alexander Zverev ist weiter Dritter, Altstar Novak Djokovic kletterte um drei Ränge auf Platz vier.

Bester Österreicher ist weiterhin Filip Misolic als 94. vor Sebastian Ofner (139.) und Jurij Rodionov (158.). Der 19-jährige Joel Schwärzler kletterte auf Platz 247 und damit erstmals in die Top-250.

Sabalenka nicht weniger als 3292 Zähler vor Swiatek
Bei den Frauen liegt US-Open-Championesse Aryna Sabalenka aus Belarus nicht weniger als 3292 Zähler vor der Nummer 2, der polnischen Wimbledon-Siegerin Iga Swiatek, voran. Knapp dahinter folgt French-Open-Siegerin Coco Gauff (USA).

Bestplatzierte ÖTV-Spielerinnen sind Julia Grabher (117.), Wien-Siegerin Sinja Kraus (128.) und der 17-jährige Jungstar Lilli Tagger (347.). Kraus und Tagger standen noch nie so weit vorne.

