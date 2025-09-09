Villacher Hofer-Parkplatz „gewinnt“ Negativ-Voting

Über 22.000 Stimmen abgegeben

Über mehrere Wochen konnten Menschen in ganz Österreich die grauesten Betonwüsten als „Betonschatz” nominieren. Über 400 Plätze im ganzen Land wurden eingereicht. Die finalen Gewinner wurden zur Hälfte durch die Bewertung der Fachjury und zur anderen Hälfte durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Über 22.400-mal wurde über die „Betonschätze” abgestimmt. Die Umweltschutzorganisation wird die Betonschatz-Trophäen an die Verantwortlichen der jeweiligen Gewinnerplätze übergeben und Gespräche über mögliche Begrünungsmaßnahmen führen.