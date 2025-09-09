Villacher Hofer-Parkplatz „gewinnt“ Negativ-Voting

Kärnten hat seinen „Betonschatz“ gefunden – und es ist kein Grund zum Feiern: Beim Greenpeace-Voting „Raus aus Grau“ setzte sich der Hofer-Parkplatz in Villach durch und erhielt die Negativauszeichnung als tristeste und klimaschädlichste Fläche des Bundeslandes.
Mit rund 5000 Quadratmetern versiegelter Fläche ist der Hofer-Parkplatz in Villach das größte Kärntner Projekt im Wettbewerb. Ursprünglich war das Areal zumindest teilweise begrünt – doch 2025 wurde es komplett asphaltiert. Kühlende Elemente verschwanden, Regenwasser kann nicht mehr versickern, und die Artenvielfalt geht verloren. Für die mehr als 5.000 Bewohner im Umfeld ist das eine Verschlechterung der Lebensqualität.
Über 22.000 Stimmen abgegeben
Über mehrere Wochen konnten Menschen in ganz Österreich die grauesten Betonwüsten als „Betonschatz” nominieren. Über 400 Plätze im ganzen Land wurden eingereicht. Die finalen Gewinner wurden zur Hälfte durch die Bewertung der Fachjury und zur anderen Hälfte durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Über 22.400-mal wurde über die „Betonschätze” abgestimmt. Die Umweltschutzorganisation wird die Betonschatz-Trophäen an die Verantwortlichen der jeweiligen Gewinnerplätze übergeben und Gespräche über mögliche Begrünungsmaßnahmen führen.
Greenpeace-Bodenschutzexpertin Melanie Ebner sagt: „Mit Österreichs 9 Betonschätzen zeigen wir auf, wo genau sich Menschen in Österreich mehr Grün wünschen!“ Neben dem Parkplatz in Villach nominierten die Kärntner noch zwei weitere Beispiele:
Ausstellung in Wien
Mit dem Voting macht Greenpeace auf die steigende Bodenversiegelung aufmerksam. Kärnten, und insbesondere Villach, zählt im österreichweiten Vergleich zu den Hotspots. Asphalt und Pflaster heizen Städte auf, verhindern Versickerung von Regenwasser und verschärfen die Klimakrise.
Die österreichweiten Gewinnerprojekte – darunter der Hofer-Parkplatz in Villach – werden im September in der Ausstellung „BODENLOS“ in Wien gezeigt. Ziel ist es, Lösungen aufzuzeigen, wie aus grauen Betonwüsten wieder lebendige, grüne Orte werden können.
