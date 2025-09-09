Vorteilswelt
„Betonschatz“ Kärntens

Villacher Hofer-Parkplatz „gewinnt“ Negativ-Voting

Kärnten
09.09.2025 12:30
Dieser Parkplatz wurde von den Teilnehmern der Aktion zum „Betonschatz“ Kärntens gewählt.
Dieser Parkplatz wurde von den Teilnehmern der Aktion zum „Betonschatz“ Kärntens gewählt.(Bild: (c)Mitja Kobal)

Kärnten hat seinen „Betonschatz“ gefunden – und es ist kein Grund zum Feiern: Beim Greenpeace-Voting „Raus aus Grau“ setzte sich der Hofer-Parkplatz in Villach durch und erhielt die Negativauszeichnung als tristeste und klimaschädlichste Fläche des Bundeslandes.

Mit rund 5000 Quadratmetern versiegelter Fläche ist der Hofer-Parkplatz in Villach das größte Kärntner Projekt im Wettbewerb. Ursprünglich war das Areal zumindest teilweise begrünt – doch 2025 wurde es komplett asphaltiert. Kühlende Elemente verschwanden, Regenwasser kann nicht mehr versickern, und die Artenvielfalt geht verloren. Für die mehr als 5.000 Bewohner im Umfeld ist das eine Verschlechterung der Lebensqualität.

Über 22.000 Stimmen abgegeben
Über mehrere Wochen konnten Menschen in ganz Österreich die grauesten Betonwüsten als „Betonschatz” nominieren. Über 400 Plätze im ganzen Land wurden eingereicht. Die finalen Gewinner wurden zur Hälfte durch die Bewertung der Fachjury und zur anderen Hälfte durch eine öffentliche Abstimmung ermittelt. Über 22.400-mal wurde über die „Betonschätze” abgestimmt. Die Umweltschutzorganisation wird die Betonschatz-Trophäen an die Verantwortlichen der jeweiligen Gewinnerplätze übergeben und Gespräche über mögliche Begrünungsmaßnahmen führen.

Greenpeace-Bodenschutzexpertin Melanie Ebner sagt: „Mit Österreichs 9 Betonschätzen zeigen wir auf, wo genau sich Menschen in Österreich mehr Grün wünschen!“ Neben dem Parkplatz in Villach nominierten die Kärntner noch zwei weitere Beispiele:

  • Neuer Platz, Klagenfurt: Rund 3000 Quadratmeter grauer Stein, der mitten im Herzen der Landeshauptstadt für Hitzestau sorgt. Die riesige versiegelte Fläche wird regelmäßig kritisiert, weil sie trotz hoher Aufenthaltsfrequenz kaum Kühlung oder Grün bietet.
  • Hauptplatz und Schulvorplatz, Althofen: Auch hier dominiert Pflasterstein statt Natur. Etwa 1500 Quadratmeter Fläche sind nahezu vollständig grau gestaltet – ein Problem besonders für Schüler, die den Platz täglich nutzen, und für die Innenstadt, die attraktiver wirken könnte.

Ausstellung in Wien
Mit dem Voting macht Greenpeace auf die steigende Bodenversiegelung aufmerksam. Kärnten, und insbesondere Villach, zählt im österreichweiten Vergleich zu den Hotspots. Asphalt und Pflaster heizen Städte auf, verhindern Versickerung von Regenwasser und verschärfen die Klimakrise.

Die österreichweiten Gewinnerprojekte – darunter der Hofer-Parkplatz in Villach – werden im September in der Ausstellung „BODENLOS“ in Wien gezeigt. Ziel ist es, Lösungen aufzuzeigen, wie aus grauen Betonwüsten wieder lebendige, grüne Orte werden können.

Kärnten

