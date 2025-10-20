Vorteilswelt
Serie A

Fiorentina vor Gastspiel bei Rapid weiter sieglos!

Fußball International
20.10.2025 11:35
Da ist die Welt noch in Ordnung gewesen: nach Robin Gosens Tor zum 1:0 für die Fiorentina.
Da ist die Welt noch in Ordnung gewesen: nach Robin Gosens Tor zum 1:0 für die Fiorentina.(Bild: EPA/MATTEO BAZZI)

Fiorentina kommt vor dem Conference-League-Gastspiel am Donnerstag bei Rapid in der italienischen Fußball-Meisterschaft nicht in Schwung!

Der Klub aus Florenz kassierte am Sonntag in der 7. Serie-A-Runde bei Tabellenführer AC Milan eine 1:2-Niederlage, ist damit weiter sieglos und mit nur drei Zählern als Tabellen-18. weiter auf einem Abstiegsrang.

Führungstreffer von Gosens war zu wenig
Der Führungstreffer von Robin Gosens (55.) war zu wenig, da danach noch Rafael Leao doppelt traf (63., 86./Elfmeter).

Beide Teams treten damit im Allianz Stadion ohne Erfolgserlebnis an, die Hütteldorfer hatten schon zuvor zu Hause gegen den LASK 0:2 verloren. AC Milan liegt einen Punkt vor dem Lokalrivalen Inter Mailand, SSC Napoli und der AS Roma.

Der Sechste Como überraschte mit dem im Finish eingetauschten Stefan Posch mit einem Heim-2:0 gegen den nun Siebenten Juventus Turin.

Porträt von krone Sport
krone Sport
