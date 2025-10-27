Vorteilswelt
Topspieler lange out

Bei Elfer verletzt – jetzt folgt Horror-Diagnose

Fußball International
27.10.2025 17:39
Kevin De Bruyne (2. von re.) verletzte sich bei seinem Elfmeter.
Kevin De Bruyne (2. von re.) verletzte sich bei seinem Elfmeter.(Bild: EPA/CIRO FUSCO)

Ist das bitter! Napoli-Star Kevin De Bruyne hat sich beim Spitzenspiel gegen Inter Mailand (3:1) vor wenigen Tagen schwer verletzt.

Bei einer Untersuchung im Krankenhaus sei bei dem 34 Jahre alten Belgier, der im Sommer von Manchester City in die Serie A gewechselt war, eine „schwere Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels“ am rechten Bein festgestellt worden, teilte Napoli mit.

(Bild: EPA/CIRO FUSCO)

Der Verein machte keinen Angaben dazu, wie lange De Bruyne voraussichtlich ausfallen wird, sondern bestätigte lediglich, dass er bereits mit der Reha begonnen habe. Italienischen Medien vermuten, der Spielmacher könne wegen der schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen.

Von Betreuern gestützt
Mit einem verwandelten Strafstoß brachte De Bryune sein Team am Samstag gegen Inter in Führung. Bei der Ausführung seines Elfmeters zog er sich jedoch die Verletzung zu und musste gestützt von Betreuern ausgewechselt werden. Jetzt folgt eine lange Zwangspause …

Kommentare

