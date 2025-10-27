Bei Elfer verletzt – jetzt folgt Horror-Diagnose

Ist das bitter! Napoli-Star Kevin De Bruyne hat sich beim Spitzenspiel gegen Inter Mailand (3:1) vor wenigen Tagen schwer verletzt.
Bei einer Untersuchung im Krankenhaus sei bei dem 34 Jahre alten Belgier, der im Sommer von Manchester City in die Serie A gewechselt war, eine „schwere Verletzung des hinteren Oberschenkelmuskels“ am rechten Bein festgestellt worden, teilte Napoli mit.
Der Verein machte keinen Angaben dazu, wie lange De Bruyne voraussichtlich ausfallen wird, sondern bestätigte lediglich, dass er bereits mit der Reha begonnen habe. Italienischen Medien vermuten, der Spielmacher könne wegen der schweren Verletzung für mehrere Monate ausfallen.
Von Betreuern gestützt
Mit einem verwandelten Strafstoß brachte De Bryune sein Team am Samstag gegen Inter in Führung. Bei der Ausführung seines Elfmeters zog er sich jedoch die Verletzung zu und musste gestützt von Betreuern ausgewechselt werden. Jetzt folgt eine lange Zwangspause …
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.