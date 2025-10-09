Djokovic baut Rekord aus! Jetzt wartet 101. Titel

„Wollte nur am Leben bleiben“

Zufrieden war auch der Major-Rekordsieger. „Wir haben hier sehr herausfordernde Bedingungen. Ich habe nur versucht, auf dem Platz am Leben zu bleiben und bin froh, diese Hürde genommen zu haben“, sagte Djokovic. Mit zwei weiteren Siegen könnte er seinen 41. Titel allein auf diesem Level feiern, es wäre sein erster seit Paris 2023.