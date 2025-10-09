Franzosen berichten: Rauswurf von Adi Hütter fix!

Adi Hütter ist bei der AS Monaco offenbar Geschichte. Wie die französische Nachrichtenagentur AFP berichtet, steht mit dem Belgier Sebastien Pocognoli, Noch-Trainer von Union Saint-Gilloise, der Nachfolger des Österreichers bereits fest.
Der Klub aus dem Fürstentum liegt nach sieben Runden nur drei Punkte hinter Tabellenführer Paris Saint-Germain auf Rang fünf.
Immer mehr Gegenwind
Zuletzt gab es jedoch in drei Partien keinen Sieg, darunter ein 2:2 gegen Manchester City in der Champions League. Dort ging zuvor der Auftakt beim FC Brügge 1:4 verloren. Hütter war plötzlich immer mehr in die Kritik geraten.
Der 55-Jährige, der seit Juli 2023 in Monaco ist, hatte seinen Vertrag zu Beginn des Jahres bis 2027 verlängert. In der vergangenen Saison wurde Monaco Meisterschafts-Dritter.
