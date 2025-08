Politik fallen nur Worthülsen für Arbeitslose ein

Wenn auch Politiker und Wirtschaftsforscher immer öfter das Lichtlein am Ende des „Konjunkturtunnels“ beschwören – auf dem heimischen Arbeitsmarkt sind diese Prognosen noch nicht angekommen. 43.340 Personen sind derzeit in Niederösterreich als arbeitslos gemeldet, um 3,2 Prozent mehr als noch vor einem Jahr. Rechnet man dann noch die Teilnehmer an Schulungen des Arbeitsmarktservice (AMS) dazu, such sogar 51.886 Menschen im größten Bundesland einen Job – ein Plus von 4,1 Prozent gegenüber dem Juli 2024. Hunderte Arbeitsplätze gingen vor allem im Handel und in den Sparten technische Dienstleistungen sowie Gesundheits- und Sozialwesen verloren.