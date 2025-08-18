Zurück im Mittelalter? So überleben Sie auch das

Felix Gall: „Ich habe die Tage ohne Rad genossen“
Nach Tour zur Vuelta
Haben Sie sich schon einmal gewünscht, in die Vergangenheit reisen zu können? Ja, wir auch. Wobei eines ist klar: Das hört sich alles nett an – aber nur solange, bis wir im Mittelalter mitten unter den Pest-Kranken landen oder als Hexe(r) verbrannt werden sollen. Aber keine Sorge: Wir haben nachgefragt, wie man am besten durch die Epoche kommen würde!
Eigentlich sind Zeitreisen in die Vergangenheit nach heutigem Wissensstand nicht möglich. Eine schafft es trotzdem: Die junge Saga verschlägt es im neuen Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) versehentlich ins Mittelalter, konkret ins Wien des 1492er Jahres.
