„Reise Lenz“: Wenn Büchner so richtig ballert

Ein psychisch kranker Sturm-und-Drang-Dichter kommt in ein Bergdorf und durchlebt wahnhafte Episoden: Georg Büchners Fragment „Lenz“ erscheint heute fast so radikal wie Mitte des 19. Jahrhunderts. Nun könnte man die Erzählung einfach dramatisieren und inszenieren. Aber Andrea Fischer, Walter Ofner und Martin Kreidt gehen im Theater am Lend in Graz mit ihrer Welturaufführung einen anderen, viel lohnenderen Weg.